أجمل صور لملكة جمال أستراليا جيسينتا فرانكلين فى فترة حملها

وتتميز جيسينتا بجمالها الجذاب وإطلالاتها الأنيقة التى جعلتها تحتل مكانة كبيرة فى عالم الموضة والأزياء. وشاركت عارضة الأزياء جيسينتا فرانكلين فى مسابقة ملكة جمال الكون وفازت بـ لقب ملكة جمال أستراليا لعام 2010. وتزوجت جيسينتا عام 2016 من لانس فرانكلين، وحرصت على نشر صورها عبر صفحته الشخصية على "إنستجرام" أثناء فترة حملها.

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