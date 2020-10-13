وتتمكن كاميرا الهاتف الجديد بقدرتها الفائقة على التكبير 30 مرة، مما تفوق قدرة النسخة السابقة بثلاثة أضعاف، وفقا لما جاء فى "ديلى ميل" البريطانية. كما سيعمل آيفون الجديد بتكنولوجيا شبكات الجيل الخامس "5 جى"، ويتمتع بوجود معالج جديد يسرع من أدائه. بالإضافة إلى ذلك يتمكن أبل الجديد من استخدام شاشات OLED كبديل لشاشات LCD في كافة الإصدارات الجديدة أيضاً. ومن بين هواتف آيفون الجديدة: آيفون 12، وآيفون 12 بلاس، وآيفون 12 برو، وآيفون 12 برو ماكس، وتتراح أسعارهم بين 699 و1099 دولار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكاميرا أهم مميزات هاتف أيفون 12 الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.