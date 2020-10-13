صباحك ومطرحك يرصد أغرب أنواع الفوبيا

وأشارت حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" إلى أغرب أنواع المخاوف التى يعانى منها الكثير.
وأوضحت سالى سعيد أن الفوبيا الخوف المفرط وغير المنطقى، ويشعر فيه المريض بخوف عميق أو ذعر عندما يواجه مصدر هذا الخوف أو العامل المحفز له.
وذكرت سالى سعيد أغرب أنواع الفوبيا والتى منها بيديو فوبيا أى الخوف من الألعاب والعرائس اللعبة أو الأشياء المتحركة.
وهناك نوع أيضا وهو تورو فوبيا وهو الخوف من كلمة الجبنة أو عند رؤية أى نوع منها، أما سبيكترو فوبيا هو الخوف من المرايات والنظر فيها أو المرور أمامها.
ولكن نوع أناتيدا فوبيا يحدث عند الشعور بأن هناك بطة أو وزة تقوم بمراقبتهم ولا يرغبون أصحابها فى الخروج، وبالنسبة لفوبيا زبدة الفول السودانى يخشون أصحابها من أنها تلتصق فى سقف حلق الفم وتمنع عن تناول الطعام وتتسبب فى الوفاة.
وقالت سالى، إن كالورو فوبيا هى الخوف من الألوان المبهجة، فعند رؤية المهرج يشعرون بالخوف والقلق، كما هناك أفراد يعانون من الخوف من الاستحمام فهم لا يقتربون من المياه ويكتفون باستخدام المواد المطهرة للجسم دون اللجوء للاستحمام.
أما هيليو فوبيا هى الخوف من الشمس، والبجنو فوبيا هى الخوف من الذقن والابتعاد عن الأشخاص أصحاب اللحى.
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