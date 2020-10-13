نقص الزنك يزيد من احتمالية الإصابة بـ كورونا

وأشارت الدراسة إلى تأثير نقص الزنك فى الجسم، فهو يزيد من تفاقم تأثيرات العدوى وصولا إلى الإصابة بالالتهاب الرئوى وأمراض الجهاز التنفسى الأخرى التى يمكن أن تكون قاتلة.
وأكد العلماء فائدة الزنك فى تقوية الجهاز المناعى، لأنه يكيف الجسم بسرعة مع التأثيرات الخارجية ويساعد فى الحماية من العديد من الفيروسات، ونقص الزنك عند كبار السن يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وفقا لما جاء فى "سبوتنيك".
ونصح العلماء الإسبان الأطباء بتضمين مكملات الزنك العالية فى الأدوية، لأن المرضى الذين لديهم نسبة عالية من الزنك نجوا من عواقب المرض بسهولة أكبر وتعافوا بشكل أسرع.
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