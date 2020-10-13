أطعمة يحظر تناولها لمن تخطوا الـ 30 عاما

وحذر موقع "Eat this" من بعض الأطعمة لهؤلاء الذين تخطوا سن الثلاثين، منها:

-الخبز الأبيض:

يفتقر الألياف الغذائية ويحتوى على نسبة عالية من الكربوهيدرات المكررة التى تتسبب فى ارتفاع نسبة السكر بالدم، وعند الإفراط فيه، ترتفع فرص الإصابة بمرض السكرى من النوع الثانى.

-النظام النباتى:

أشار الأطباء إلى حاجة الفرد الذى تخطى الثلاثين إلى تناول اللحوم الحمراء قليلة الدسم وليس الأنظمة النباتية، لأجل إمداد الجسم بالاحتياج اليومى من فيتامين B12 الذى يساعد على الوقاية من الإصابة بالأمراض المزمنة، ويؤخر ظهور علامات التقدم فى العمر مثل شيب الشعر.

-الكافيين:

الإفراط فى تناول الكافيين بعد سن الثلاثين يسبب الأرق وظهور التجاعيد وخطوط الوجه.

-الحلوى:

تتراجع قدرة الجسم على حرق الدهون ابتداء من عمر الثلاثين، لذلك يجب الابتعاد عن الحلويات بشتى أنواعها أو استهلاكها بكميات محدودة، لمحتواها العالى من السعرات الحرارية التى تسبب زيادة الوزن.

-الزبادى بالفواكه:

أشارت الأبحاث إلى قلة إنتاج الجسم للكولاجين والإيلاستين بعد عمر الثلاثين ناتجا عنها ترهل جلد الوجه وخصوصا لدى هؤلاء الذين يفرطون فى تناول الأطعمة الغنية بالسكريات التى تفقد البشرة شبابها وتسرع من ظهور علامات الشيخوخة.