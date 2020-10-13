قلة النوم والتدخين يزيد فرص الإصابة بالخرف

ويواجه مصابو الخرف مشاكل صحية فى حياتهم مثل النسيان وصعوبة الكلام وضعف النظر، ولكن هناك بعض العوامل التى تزيد من فرص الإصابة به وفقا لـ "Webmd"، منها:

-العمر:

تزداد فرص الإصابة بالخرف عند تجاوز الـ65 عامًا، ومع ذلك قد يصاب المراهقون بهذا المرض رغم صغر سنهم، إذا تعرضوا لإصابات بالدماغ أو أى مشكلة صحية تؤدى إلى تلف خلايا المخ.

-النوبات القلبية:

تتسبب النوبات القلبية فى الإصابة بأمراض الدماغ وذلك لأن اللويحات المتراكمة فى الشرايين تمنع الدم المحمل بالأكسجين من التدفق إلى المخ وينعكس ذلك سلبا على الذاكرة نتيجة لتلف خلايا المخ.

-السكرى:

لكونه من الأمراض الذى يجعل مصابيه عرضه لأمراض الأوعية الدموية بسبب منعه لتدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية وخصوصا الدماغ.

-ارتفاع ضغط الدم:

لتأثيره على ضيق الشرايين وقلة وصول الدم إلى المخ ناتجا عنه ضمور وتلف خلايا الدماغ.

-النوم:

يتسبب قلة النوم فى تتراجع القدرات الإدراكية ناتجا عنه الإصابة بالخرف.

-التدخين:

يعد من العادات التى تسرع من الإصابة بالخرف حيث يحتوى التبغ على مواد كيميائية تؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم وانسداد الشرايين ناتجا عنه تلف خلايا المخ، بسبب قلة الدم الواصل إليها.