تفاصيل الدورة الجديدة من مهرجان الغردقة للجمال والأزياء

ويقدم المهرجان الذى يقام نهاية الشهر الجارى، للفائزين عددا من الجوائز والهدايا تتجاوز قيمتها المادية نحو نصف مليون جنيه، بحسب تصريحات الدكتور محمد الشافعى خبير الرشاقة والتجميل.
وأكد الشافعى أن مشاركته فى المهرجان كعضو لجنة تحكيم تأتى من رغبته فى تطوير فنون الرشاقة من خلال أحدث الأساليب العلاجية.
المهرجان ترأسه ولاء رمضان، وإدارة تنفيذية لمصمم الأزياء حسن محمد، ويديره الإعلامى سامح عاطف، والموسيقى التصويرية للمهرجان إهداء من الموسيقار الكبير هانى شنودة، ورؤية سينمائية للمخرج باسم شاهين.
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