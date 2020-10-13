فوائد الفلفل الأخضر.. منها تعزيز المناعة

ويحتوى الفلفل الأخضر على مجموعة من الفوائد لغناه بالفيتامنيات ومضادات الأكسدة بالإضافة إلى العناصر الغذائية الأخرى، وفقا لما جاء فى موقع "ستايل كريز".

ومن بين فوائد الفلفل الأخضر يساعد الكالسيوم الذى يحتويه فى الحفاظ على سلامة الأسنان والعظام وصحة الفم.

ويحمى الفلفل الأخضر من الإصابة بمختلف أنواع العدوى البكتيرية وذلك لأن مكوناته تحتوى على مضادات للبكتيريا والفطريات.

كما تعزز مضادات الأكسدة فيه وفيتامين أ و ب و ج الجهاز المناعى وتحميه من الأمراض، مع تقليل مخاطرالإصابة بسرطان القولون.

ويساعد فى علاج مرضى الربو، لكونه غنيا بالمغذيات النباتية، التى لها القدرة على الاسترخاء فى مجرى التنفس، بالإضافة إلى تخفيف آلام وتورم العظام والحد من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية.