مسن يجمع زجاجات من شواطئ ماليزيا ويقيم بها معرضا

وبدأ المسن الماليزى الذى يبلغ من العمر 74 عاما خوض جولاته منذ 15 عاما على شواطئ بلده ليجمع الزجاجات التى يجرفها بحر الصين على الشواطئ الماليزية.

واستهدف المسن من تجربة جمع الزجاجات الحفاظ على إبقاء البحر نظيفا ولا يجرح الناس من الزجاج المكسور، ليجمعهم فى مبنى من الخشب ليحوله إلى متحف.

وعندما شاهد المسن الأطفال وهم يفجرون الزجاجات بالمفرقعات، اقترح عليهم أن يدفع لهم مقابل فى كل زجاجة يأتون بها إليه، وحصل على 500 زجاجة، ثم بدأ يجمع الزجاجات بنفسه على الشاطئ، وعندما كبرت مجموعته قرر فتح المتحف.