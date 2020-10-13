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وبدأ المسن الماليزى الذى يبلغ من العمر 74 عاما خوض جولاته منذ 15 عاما على شواطئ بلده ليجمع الزجاجات التى يجرفها بحر الصين على الشواطئ الماليزية.
واستهدف المسن من تجربة جمع الزجاجات الحفاظ على إبقاء البحر نظيفا ولا يجرح الناس من الزجاج المكسور، ليجمعهم فى مبنى من الخشب ليحوله إلى متحف.
وعندما شاهد المسن الأطفال وهم يفجرون الزجاجات بالمفرقعات، اقترح عليهم أن يدفع لهم مقابل فى كل زجاجة يأتون بها إليه، وحصل على 500 زجاجة، ثم بدأ يجمع الزجاجات بنفسه على الشاطئ، وعندما كبرت مجموعته قرر فتح المتحف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسن يجمع زجاجات من شواطئ ماليزيا ويقيم بها معرضا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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