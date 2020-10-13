20 أكتوبر .. تسلا تطرح سيارة ذاتية القيادة بالكامل

وأشار إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى للشركة الأمريكى، إلى أن السيارات تتمتع بمزايا عدة منها السير على الطرق السريعة وإشارات المرور الآلية وعلامات التوقف التى تبطئ السيارة قبل توقفها تلقائيا، وفقا لما جاء فى "ديلى ميل" البريطانية.
وتتضمن سيارات تسلا نسخة متطورة من برنامج "Autopilot" ويتطلب من السائقين وضع أيديهم على عجلات القيادة للتحكم فى التكنولوجيا المستخدمة، وبذلك ستكون السيارات شبه ذاتية القيادة.
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