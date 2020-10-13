محمية بريطانية تستعين بكرسى متحرك لمساعدة بطة على التحرك

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أصيب البط الذكر الذى يدعى "ستامبل" فى قدمه بسبب خيط صيد، ثم نُقل إلى محمية للحيوانات المعاقة فى "Nottinghamshire" ببريطانيا، وفقا لما جاء فى هيئة الإذاعة البريطانية.
وأشارت دى سيلانى، مؤسسة جمعية Manor Farm Charitable Trust، إلى أنها طلبت الكرسى المتحرك للبطة لأجل مساعدته على الحركة وتخفيف الضغط على الساق السليمة.
وتم تركيب له أرجل صناعية ولكنه كان غير ملائم له لذلك تم الاتجاه إلى الكرسى المتحرك الذى يجعله يتعامل معه مثل الماء من خلال التجديف.
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