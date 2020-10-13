وأطلقت "أبل" الجهاز بخمسة خيارات ملونة : الأسود والأبيض والأحمر والأخضر والأزرق.
الهاتف أيضًا أنحف وأصغر من "آيفون 11"، مما يعنى أن عشاق منتجات "أبل" الذين يطلبون هواتف أصغر يحصلون أخيرًا على ما يريدون.
يشبه تصميم الأداة بسبب الحواف المسطحة آيفون 4 و 5، وكذلك الجيل الحالى من آيباد.
وسيكون قطر الجهاز آيفون 12 6.1 بوصة، وشبيه بسابقه (آيفون 11) من حيث عدد الكاميرات ودقتها على أشكاله الثلاثة "ميني" و"برو" و"برو ماكس".
أعلنت "آبل" أيضًا عن ميزة "Smart HDR 3" الجديدة التى تتيح لك التصوير عكس الضوء، بالإضافة لتحسين الوضع الليلى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بميزة تصوير جديدة .. أبل تعلن رسميا عن جهاز آيفون 12 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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