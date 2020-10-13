شاهد .. مواصفات وسعر iPhone 12 Pro Max .. أحدث إصدارت آبل 

جاء iPhone 12 Pro Max بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع Super retina xdr، ومحمية بطبقة قوية ضد الخدش، ودون أى حواف كما تعمل بمجرد النظر إليها، كما أن الشاشة أقوى بـ 4 مرات من الشاشات السابقة بفضل ceramic shield المتواجد فى حواف الشاشة، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68 أى أنه يتحمل النزول فى المسبح.

وزودت "آبل" iPhone 12 Pro Max الجديد بمعالج قوى Apple A14 Bionic بمعالج سداسى النواة، الأسرع 50% من المعالج السابق Apple A13 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائى بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت.

ولعشاق التصوير سيجدون 3 كاميرات خلفية بدقة 12 ميجابكسل ب3 عدسات wide وultra wide وzooming، بفتحات f/2.4 عدسة وf/2.0 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهى الأعظم فى أى هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائى، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 4k.

ويعمل iPhone 12 Pro Max بنظام تشغيل ios 14 الجديد ويتيح خدمة "آبل" للدفع، والمفاجأة هى دعم الشركة لخاصية الشحن اللاسلكى العكسى بهاتفها الجديد، وتطوير خاصية التعرف على الوجه، ويدعم بلوتوث 5.0، والاتصال اللاسلكى واى فاى 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الإتصال اللاسلكى NFC، بالإضافة لميزة ثنائى الشريحة، ويدعم قلم آبل apple pencil.

ولن يحمل iPhone 12 Pro Max فى علبته بطارية وسماعة كالمعتاد، ويمكنك شراء الهاتف بداية من 1100 دولار أمريكى، ويمكنك حجزه مسبقا فى 6 نوفمبر، على أن يتوفر يوم 13 نوفمبر بالمتاجر الرسمية، فى 4 ألوان الأسود، السيلفر، الأزرق، الذهبى.

سعر iPhone 12 Pro Max :



نسخة 128 جيجابايت بسعر 1099 دولارا أمريكيا، أى ما يعادل 290 . 17 ألف جنيه مصرى.

نسخة 256 جيجابايت بسعر1199 دولارا أمريكيا، أى ما يعادل 865 . 18 ألف جنيه مصرى.

نسخة 512 جيجابايت بسعر1399 دولارا أمريكيا، أى ما يعادل 22 ألف جنيه مصرى.