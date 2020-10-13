وبحسب "سبوتنيك"، يمكن متابعة حدث "أبل" على الهواء مباشرة عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" للفيديوهات. ومن المتوقع أن يشهد حدث أبل الليلة، الإعلان عن عدد من المنتجات، منها 4 طرازات جديدة من هواتف "آيفون"، بأحجام تتراوح من 5.4 بوصة إلى 6.7 بوصة، وعمل بعض منها بتقنية الجيل الخامس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لحظة إعلان أبل عن هاتفها آيفون 12 الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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