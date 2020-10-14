دراسة تنذر بفقدان السمع بسبب كورونا

ووفقًا لدراسة نشرها علماء فى كلية لندن الجامعية فى مجلة "بى إم جى كايس ريبورت"، أصيب رجل يبلغ من العمر 45 عاما بفقد السمع فى أذنه اليسرى، بعد أسبوع من مغادرته العناية المركزة والتى كان يعالج فيها من إصابته بوباء كوفيد 19.

ونفى العلماء أن تكون الأدوية التى تناولها الرجل قد سببت ضررًا فى سمعه، وخصوصا أنه لم يكن يعانى من أى مشكلات فى أذنيه قبل إصابته بكورونا.

وقالت إحدى العلماء المشاركين فى الدراسة وتدعى ستيفانيا كومبا، إن الفيروس من الممكن أن يدخل إلى خلايا الأذن الداخلية ويؤدى إلى موتها، أو يتسبب فى إفراز الجسم مواد كيميائية التهابية تسمى السيتوكينات يمكن أن تكون سامة للأذن الداخلية.

وتعد هذه أول حالة من نوعها، يتم الإبلاغ فيها عن تضرر السمع لدى مصابى كورونا فى بريطانيا، علمًا بأن هناك حالات مماثلة فى دول أخرى.