نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. كسر ماسورة مياه فى شارع الميرغنى

وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى تقدمه اليوم الإعلامية سالى سعيد، أن جميع محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية شهدت سيولة فى الحركة المرورية، كذلك الأمر بالنسبة لمحافظات الوجه القبلى.

وأشار مراسل الراديو 9090 إلى ارتفاع الكثافات المرورية عند قطاعات الطرق الدائرية المؤدية إلى مداخل ومخارج القاهرة الكبرى لوجود أعمال تطوير وتوسعة أعلى الطرق الدائرية أبرز تلك المناطق أعلى مناطق الوراق وأعلى الكنيسة المتجه من المريوطية إلى المنيب وغيرها.

وأوضح صابر انحصار الكثافة المرورية بمحور 26 يوليو فى الاتجاه القادم من أكتوبر والشيخ زايد.

وأشار إلى الكثافة المرورية التى تشهدها الجيزة وتنحصر أمام مترو الجامعة، ونصح بسلوك شارع مراد أو شارع الجامعة.

وفضل صابر سلوك منزل أحمد عرابى لكونه يعمل بشكل طبيعى، أما بالنسبة لمحور النصر يجب سلوكه بدلا من محور الفردوس فى صلاح سالم.

وحذر من سلوك مطلع كوبرى السيدة عائشة واستخدام كورنيش النيل كبديل جيد له، وأضاف وجود تسرب مياه فى شارع النزهة، وكسر ماسورة مياه فى شارع الميرغنى.

أما فيما يخص جميع الكبارى الأخرى سواء كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة، فتعمل بشكل جيد ومرضى.