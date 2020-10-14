عمره 1100 سنة.. اكتشاف موقع معبد ملكى قديم شمال الصين

وقال قائد الفريق الأثرى دونج شين لين، فى تصريح، اليوم الأربعاء، إنه تم اكتشاف المعبد فى منطقة مرتفعات فى أطلال مدينة شانغجينغ الصينية، التى كانت مركزا سياسيا واقتصاديا وثقافيا لعهد أسرة "لياو" الإمبراطورية (907-1125 م).

وأوضح لين، أن المعبد ضخم الحجم ويحتل المرتبة الثانية بعد مجمع مدينة شانغجينغ فى المنطقة وأنه أكبر معبد أكتشف فى شانغجينغ، مشيرا إلى أن الكشف يظهر أن السلطات فى عهد أسرة جين (1115-1234) أعادت بناء المعبد بعد انتهاء عهد أسرة لياو، ما يشير إلى أن المعبد ظل قيد الاستخدام فى عهد أسرة جين.