صباحك ومطرحك : مع عودة الدراسة.. خطوات تخلصك من الكسل والخمول فى الصباح

مع اقتراب عودة الدراسة فى المدارس والجامعات، يواجه الكثيرون صعوبة فى الاستيقاظ وينعكس ذلك على شعورهم بالتعب والخمول طوال اليوم وعدم القدرة على ممارسة أنشطتهم خلال يومهم الطبيعى.





وأشارت الإعلامية سالى سعيد إلى طرق التغلب على النعاس فى الصباح، خلال حلقة اليوم من "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090. ونصحت سالى سعيد بضرورة تناول المياه فور الاستيقاظ من النوم، وتناول العلكة ولكن يفضل أن تكون دون سكريات. وأوضحت أهمية تخصيص وقت من اليوم لممارسة التمارين الرياضية مهما كانت بسيطة، مضيفة ضرورة الاهتمام بتناول وجبة الإفطار، لأنها تمد الجسم بالطاقة اللازمة لأداء الأنشطة اليومية ويجب أن تحتوى على بروتينات وخضراوات وعصائر فريش.

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