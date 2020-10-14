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مع اقتراب الشتاء .. قطع لا يمكن الاستغناء عنها فى دولاب أى فتاة

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إيرينى بهجت 2020-10-14 09:25 0 تبليغ

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وتساعد تلك القطع على الظهور فى إطلالات أنثوية أنيقة لمواكبة أحدث صيحات الموضة فى 2020 و2021.

ومن بين قطع الشتاء البلوفر الفضفاض، بمختلف موديلاته سواء كان مقلم أو ملون أو ذو أكمام منفوخة.

وتستعين الكثير من الفتيات بـ البالطو الطويل لأجل الظهور بشكل أنيق وتنسيقه مع بنطلون وبلوفر أو فستان.

موضة

وفى حالة البحث عن الأزياء فى الأجواء الباردة ينصح بامتلاك السكارف العريض لأجل لفه حول الرقبة فى الشتاء، كما لا يجب أن يخلو دولاب فتاة من الجاكيت الجلد الذى يتناسق مع جميع قطع الملابس.

موضة

أما البوت الطويل يمكن تنسيقه مع تنورة قصيرة أو فستان لمنح إطلالة لمرتديته أكثر أناقة وجاذبية.

موضة
موضة

بينما يمثل الفستان الصوف قطعة لا يمكن التخلى عنها حيث يمكن تنسيقها خلال الإطلالات النهارية أو الخروجات المسائية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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