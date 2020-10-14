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وتساعد تلك القطع على الظهور فى إطلالات أنثوية أنيقة لمواكبة أحدث صيحات الموضة فى 2020 و2021.
ومن بين قطع الشتاء البلوفر الفضفاض، بمختلف موديلاته سواء كان مقلم أو ملون أو ذو أكمام منفوخة.
وتستعين الكثير من الفتيات بـ البالطو الطويل لأجل الظهور بشكل أنيق وتنسيقه مع بنطلون وبلوفر أو فستان.
وفى حالة البحث عن الأزياء فى الأجواء الباردة ينصح بامتلاك السكارف العريض لأجل لفه حول الرقبة فى الشتاء، كما لا يجب أن يخلو دولاب فتاة من الجاكيت الجلد الذى يتناسق مع جميع قطع الملابس.
أما البوت الطويل يمكن تنسيقه مع تنورة قصيرة أو فستان لمنح إطلالة لمرتديته أكثر أناقة وجاذبية.
بينما يمثل الفستان الصوف قطعة لا يمكن التخلى عنها حيث يمكن تنسيقها خلال الإطلالات النهارية أو الخروجات المسائية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مع اقتراب الشتاء .. قطع لا يمكن الاستغناء عنها فى دولاب أى فتاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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