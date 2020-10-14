صور: ملابس أنيقة لـ ملكة جمال ماليزيا ديبورا بريا هنرى

وتعرض ديبورا بريا هنرى باسم بريا إيمانويل، وتألقت فى عالم الأزياء والموضة لإطلالاتها الأنيقة الجذابة. وتعد ديبورا من أصول هندية وماليزية، كما عملت فى مجال الإعلام كمضيفة تليفزيونية. وشاركت فى مسابقة ملكة جمال العالم 2007 وكانت واحدة من أفضل 15 متسابقة، وفازت بلقب ملكة جمال ماليزيا، ولقب ملكة جمال كون ماليزيا 2011. وتحرص ديبورا على نشر صورها عبر "إنستجرام" والتى أوضحت حبها الشديد للطبيعة، ولتمارينها كـ بلارينا.

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