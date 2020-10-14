تأثير إعلانات الوجبات السريعة على الطفل

وأظهرت الأبحاث التى أجريت على الأطفال أن هؤلاء الذين يشاهدون إعلانات الأطعمة التى تحتوى على مستويات مرتفعة من الدهون أو السكريات أو الأملاح تزيد من شعورهم بالجوع.

وأوضحت الدراسة أن حظر إعلانات الوجبات السريعة قبل الساعة 9 مساء قد يمنع 160 ألف طفل من زيادة الوزن أو السمنة، حسبما جاء فى "ديلى ميل".

وتشير نتائج الدراسة إلى إنه بالرغم من الشروط المعمول بها حاليا والتى تحظر عرض الإعلانات خلال فترات عرض برامج الأطفال فى التلفزيون، فإن الأطفال يتأثرون بقوة بالإعلانات التى تبث فى فترات أخرى من النهار، وفقا لما جاء فى "سبوتنيك".

لذلك نصحت منظمة الصحة العالمية بضرورة توفير الحماية للأطفال من سيل إعلانات أطعمة الوجبات السريعة المنتشرة على تطبيقات المتاجر الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى، لأجل وقف انتشار البدانة بين الأطفال.