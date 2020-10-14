أجيال.. «الشاليمو» تحسن مهارة الكلام عند الأطفال

وأشار رفعت خلال حلقة اليوم من "أجيال" المذاع على الراديو 9090، والذى تشارك فى تقديمه الإعلامية فاطمة مصطفى، إلى أنشطة تحفز الطفل على مهارة صعود السلم، من خلال ترتيب "المخدات" كأنها سلم وتشجيعه على بدء تسلقها.

وتابع: مهارة نزول السلم تشكل صعوبة للطفل لأنه لا يرى السلم أمامه، محذرا الأمهات مع بدء تعلم الطفل الصعود وضع ما يثير انتباهه فى مكان يسهل الوصول إليه تجنبا للحوادث.

وبالنسبة لمهارة الكلام، أكد رفعت، أن أول عامين من عمر الطفل أعوام التخزين، وذلك لا يمنع تطوير الأطفال لمهارة الكلام فى السنة الثانية.

وقال رفعت إن ما يثير انتباه الطفل، التحدث بصوت طبيعى معه دون تغييره، مؤكدًا أن استخدام الطفل لـ "الشاليمو" عند الشرب يساهم فى تطوير مهارة الكلام لديه وتنمية مهاراته اللغوية بشكل أسهل وأسرع.

ونصح استشارى الأطفال الأمهات عند إصابة أطفالهن بنزلات البرد بعلاجها وعدم إهمالها حتى لا تؤثر على حاسة السمع لديه.