أجيال.. لعبة المطبخ تزيد من تحفيز الطفل وتعليمه لـ مهارة الأكل

وأشار رفعت خلال حلقة اليوم من برنامج "أجيال" المذاع على الراديو 9090، والذى تشارك فى تقديمه الإعلامية فاطمة مصطفى، إلى عدم ممارسة تلك الأنشطة المحفزة يوميا حتى لا يشعر الطفل بملل.
وتحدث عن مهارة الأكل قائلا: "تحدث خلال السنة الأولى من عمر الطفل ولكن يزيد اتقانه لها فى السنة الثانية".
وأوضح أنه خلال تلك المهارة يتمكن الطفل من الأكل والشرب بمفرده، مشيرا إلى فائدة لعبة "المطبخ" فى تنمية تلك المهارة.
وطالب رفعت الأم بضرورة تهيئة مكان مناسب للطفل يساعد على الجلوس بشكل مريح حتى لا ينشغل بتوازنه، مؤكدا أهمية مراقبة الأم لردود أفعالها عند تغافل الطفل وسقوط الطعام أو الشراب على الأرض، لأنه يقوم بتخزينه فى ذاكرته ويجعله يتباطأ ويتراجع عن القيام بسلوك المهارة بنفسه.
أما مهارة الالتزام السلوكى فيتم تنميتها من خلال تدريبه على خلع الجوارب ووضعها فى أماكنها أو الاعتماد على نفسه فى تغيير ملابسه، أو جمع اللعب فى أماكنها.
بينما مهارة تمييز الألوان هى تدريبه على تمييز الألوان الشائعة من خلال الاستعانة بثمار الفاكهة وغيرها.
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