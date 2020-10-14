أجيال.. خطوات تنمية مهارة الرياضة لدى الطفل

وأشار رفعت خلال حلقة اليوم من برنامج "أجيال" المذاع على الراديو 9090، والذى تشارك فى تقديمه الإعلامية فاطمة مصطفى، إلى أنشطة تنمى مهارة الرياضة عند اللعب معه من خلال الجرى وراءه والعكس.

وأكد رفعت أنه لا يجب بدء ممارسة الرياضة للطفل فى عمر لا يقل عن 4 سنوات، دون الاعتماد على فكرة صناعة البطل.

ونصح رفعت الأمهات بمشاركة الطفل فى أعمال تنظيف وترتيب المنزل، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الجماعية البسيطة.

وبالنسبة لمهارة التبول والتبرز، قال رفعت إنها تستمر لفترة طويلة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر حتى يجتاز الطفل 6 مراحل من التدريب.

وأوضح أنه يمكن منح الطفل اجتياز تلك المهارة بعد مرور عام كامل من بدء التدريب، وأصعب المراحل الاستيقاظ ليلا للتبول، وتلعب تلك المرحلة دورا مهما فى تنشيط أعصاب المثانة حتى يتمكن من الاستيقاظ عند امتلائها للتبول.