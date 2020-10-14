إنفوجراف: نصائح هانى الناظر لإعداد الأطفال للمدرسة

وذكر الدكتور هانى الناظر خلال تصريحاته لـ "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى نصائح لإعداد الأطفال للمدرسة.

وأشار إلى ضرورة حصولهم على القسط الكافى من النوم لتقوية جهاز المناعة لديهم فى إطار حمايتهم من الإصابة بعدوى كورونا، وذلك من خلال التدريب على النوم والاستيقاظ مبكرا.

ونصح بتشجيع الأمهات لأطفالهن بممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وتوعيتهم بخطورة مشاركة أدوات الآخرين سواء فى الطعام أو الشراب والعكس لتفادى نقل العدوى.

وشدد على أهمية النظافة الشخصية وذلك من خلال غسل اليدين جيدا بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية، والاستحمام وتغيير الملابس عند العودة من الخارج.