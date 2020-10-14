هواوى تستعد لطرح هاتف جديد للشباب فى مصر

ويتمتع هاتف "HUAWEI Y-Series" بكاميرا رباعية بدقة 64 ميجابكسل بالإضافة إلى شاحن فائق السرعة HUAWEI SuperCharge 40 واط ومساحة تخزين كبيرة.

وأشار بيك ين، نائب رئيس هواوى فى مصر، إلى أن هواوى تتطلع للتركيز على سلسلة هواتف Y التى صممت خصيصا لهم بإمكانيات وقدرات متطورة تساعدهم على انجاز أعمال الشباب اليومية بكل سرعة وسهولة وكل ذلك بأسعار تناسب جميع مستخدميه.

وتستهدف هواتف Y-Series فئة الشباب لمواكبة استخداماتهم وتلبية تطلعاتهم المستقبلية فى الهواتف الذكية.

كما أن هاتف هواوى الجديد سيأتى مزود بـمتجرHUAWEI AppGallery المثبت مسبقا، للبحث عن جميع التطبيقات الشائعة وتنزيلها بسهولة، كما أضافت هواوى تطبيق Petal Search للبحث عن التطبيقات، حيث يقدم لمستخدمى أجهزة هواوى بوابة مفتوحة لملايين التطبيقات وذلك بدعم من محرك Petal Search، يجلب تطبيق Petal Search تجربة بحث بديلة تحدد موقع المعلومات وتجميعها، وتقدم النتائج الأكثر دقة وملاءمة لكل مستخدم من أجل تمكينهم من تخصيص تجربة خاصة لهواتفهم الذكية وإدارتها بالكامل.