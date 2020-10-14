جوجل تستعين بالذكاء الاصطناعى فى تقنياتها

وتساعد تقنيات البحث الجديدة فى فهم العالم بشكل أفضل عما سبق، وفقا لموقع "إنجادجيت". وتحتوى التقنيات على تناغم بين محركات البحث وجوجل وخرائط لتنظيم المعلومات بشكل دقيق. يذكر أن جوجل ألغت مؤتمرها السنوى للمطورين نتيجة لانتشار فيروس كورونا.

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