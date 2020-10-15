نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. كثافات مرتفعة أعلى الكنيسة والبساتين

وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى تقدمه اليوم الإعلامية سالى سعيد، إلى أن جميع محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية شهدت سيولة فى الحركة المرورية، كذلك الأمر بالنسبة لمحافظات الوجه القبلى.

أوضح صابر، انحصار الكثافة المرورية بالطريق الزراعى عند قلما لإنشاء كوبرى سيارات هناك.

وأشار مراسل الراديو 9090 إلى ارتفاع الكثافات المرورية عند قطاعات الطرق الدائرية المؤدية إلى مداخل ومخارج القاهرة الكبرى لوجود أعمال تطوير وتوسعة أعلى الطرق الدائرية أبرز تلك المناطق أعلى الكنيسة القادم من المريوطية إلى المنيب، وأعلى البساتين المتجه إلى منزل الأوتوستراد، وأعلى الوراق، وتوجد أحجام متفرقة عند المرج والخصوص.

وأوضح صابر انحصار الكثافة المرورية بمحور 26 يوليو فى الاتجاه القادم من أكتوبر والشيخ زايد، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج.

وأضاف مراسل الراديو 9090 للقادمين من محور سفط إلى شارع ثروت يوجد أعمال تطوير فى شارع السودان، مع وجود أعمال فى محور الفردوس ولكن محور النصر تعمل الحركة المرورية فيه بشكل طبيعى.

وأعلن أن شارع مصر والسودان يعد الأفضل، بالإضافة إلى منطقة جوزيف تيتو تشهد ازدحاما لما فيه من أعمال.

ونصح بسلوك كورنيش النيل الذى تعمل فيه الحركة المرورية بشكل طبيعى، أما فيما يخص جميع الكبارى الأخرى سواء كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة، فتعمل بشكل جيد ومرضى.