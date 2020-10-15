صباحك ومطرحك.. أشياء غريبة فى مزاد علنى «بقايا ساندويتش بريتنى سبيرز»

وتحدثت الإعلامية سالى سعيد خلال حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090 عن أغرب الأشياء التى عرضت للبيع عبر مواقع التسوق الإلكترونى.

وأوضحت سالى سعيد أنه من أبرز تلك الأشياء مدينة صغيرة فى ولاية كاليفورنيا الإمريكية "Bridgeville" بعد خلوها من السكان لجأت السلطات المحلية إلى عرضها للبيع فى مزاد على موقع "eBay"، وتم بيعها بنحو 1.8 مليون دولار.

وعرض فرد برطمان يسكنه شبح ببيع فى مزاد عام 2003، وهناك آخر عرض كرامته للبيع مقابل 10 دولارات على ورقة مكتوب عليها كلمة كرامتى وتحتها توقيع صاحب الورقة.

وأعلنت سالى عرض أسترالى حياته كاملة للبيع، بما فى ذلك وظيفته ومنزله وسيارته، وحتى قائمة أصدقائه، وبالفعل تقدم مشترٍ وتمت الصفقة مقابل مبلغ 380 ألف دولار.

وأضافت الإعلامية أنه تم بيع ما تبقى من ساندوتش لمغنية البوب الشهيرة بريتنى سبيرز مقابل 500 دولار، وقطعة صغيرة من المريخ و تم دفع أكثر من 450 ألف دولار مقابل اقتنائها.

وهناك صديق مخلص عرض نفسه للبيع، لهؤلاء الذين يشعرون بالوحدة لمدة 3 شهور فقط.