وقالت المراكز الأمريكية، بحسب "روسيا اليوم"، إن التجارب السريرية المبكرة لم تشمل حتى الآن سوى البالغين والبالغات غير الحوامل، مشيرة إلى احتمال حدوث تغيير فى المجموعات التى يوصى بإعطاء اللقاح لها فى المستقبل مع التوسع فى التجارب السريرية لتشمل المزيد من الناس.
وقالت شركة "فايزر" إنها ستسجل الأطفال، الذين يمكن انتقال الفيروس من خلالهم إلى المجموعات المعرضة للخطر الشديد، حتى سن 12 عاما فى تجربتها الكبيرة فى المرحلة المتأخرة على اللقاح، بينما تقول أسترازينيكا إن مجموعة فرعية من المرضى فى تجربة كبيرة ستشمل أطفالا تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عاما.
ومن المتوقع طرح اللقاحات على أربع مراحل، لتصل أول الإمدادات للعاملين الصحيين على خطوط المواجهة الأمامية، حسبما أوصت لجنة خبراء مستقلة اختارها كبار مسؤولى الصحة الأمريكيين فى وقت سابق من هذا الشهر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المراكز الأمريكية تستبعد تطعيم الأطفال ضد كورونا فى المراحل الأولى للقاح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.