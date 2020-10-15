إنفوجراف : أشياء ضرورية فى شنطة الطفل المدرسية

وقدم الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، والرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث، فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" نصائح للأمهات تم رصدها فى إنفوجراف بالأشياء الضرورية فى شنطة الطفل المدرسية لحمايته من الإصابة بكورونا.

وأشار الناظر إلى ضرورة تجهيز الأم لطعام الطفل فى كيس بلاستيك ويفضل تناوله الجزر والبرتقال اللازم لحصول الطفل على فيتامين أ وسى، بالإضافة إلى أدوات الشرب الخاصة بالطفل.

ويجب أن تحتوى شنطة الطفل على صابونة جلسرين ومناديل لتنشيف يديه جيدا، ولاستخدامها عند العطس والسعال مع ضرورة التخلص منها بعد استخدامها وإلقاءها فى صندوق القمامة.

وحذر الناظر من احتواء شنطة الطفل على الكحول، خوفا من استخدامه كوسيلة للعب ناتجا أذى الآخرين، فمن الممكن رشه فى عين طفل أو استنشاقه من قبل طفل مصاب بالربو.