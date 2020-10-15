فى اليوم العالمى .. الصحة: 7 خطوات للطريقة الصحيحة لغسل اليدين

وشددت الصحة على مدة غسل اليدين حيث يجب ألا تقل عن 20 ثانية، لأن ذلك يحمى الأطفال والكبار من الإصابة بفيروس كورونا. وتتلخص الطريقة الصحيحة لغسل اليدين فى 7 خطوات: -وزع الصابون على يديك. -ادعك الراحتين. -افرك راحة اليدين مع تشبيك الأصابع. -ضع أصابع اليد اليمنى مع راحة اليد اليسرى وافرك ظهر الأصابع. -افرك الإبهاك براحة اليد. -افرك اليد اليمنى بحركة دائرية بحيث تتشبك أصابعها براحة اليد اليسرى. -جفف اليدين. ويستهدف اليوم العالمى لغسل اليدين الدفاع عن حق الجميع فى اتباع عادات صحية وسليمة والحفاظ على الحياة من خلال تقليل تعرض الأفراد للأمراض التى تؤثر على صحتهم، والتركيز على أهمية نظافة اليدين لكونها السبب الرئيسى لانتقال الميكروبات إلى الشخص.

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