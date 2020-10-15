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وظهرت أصالة فى مقطع فيديو عبر إنستجرام وهى داخل المستشفى لتعلن فيه عن إصابتها بفيروس كورونا، وكانت حالتها تحتاج إلى المستشفى لمعاناتها من مشاكل بالتنفس.
وأشارت إلى أنه كان زوجها اليوتيوبر أنس مروة مصابا بكورونا ولكن تحسنت حالته.
يذكر أن أصالة حامل بمولودها الثانى، وأقامت هى وزوجها أكبر حفل ضخم لمعرفة نوع الجنين المنتظر حيث أضىء برج خليفة باللون الأزرق للإشارة إلى أن المولود سيكون ذكرًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطلة حفلة برج الخليفة توجه رسالة للجمهور بعد إصابتها بكورونا خلال حملها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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