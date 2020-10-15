بطلة حفلة برج الخليفة توجه رسالة للجمهور بعد إصابتها بكورونا خلال حملها

وظهرت أصالة فى مقطع فيديو عبر إنستجرام وهى داخل المستشفى لتعلن فيه عن إصابتها بفيروس كورونا، وكانت حالتها تحتاج إلى المستشفى لمعاناتها من مشاكل بالتنفس.

وأشارت إلى أنه كان زوجها اليوتيوبر أنس مروة مصابا بكورونا ولكن تحسنت حالته.

يذكر أن أصالة حامل بمولودها الثانى، وأقامت هى وزوجها أكبر حفل ضخم لمعرفة نوع الجنين المنتظر حيث أضىء برج خليفة باللون الأزرق للإشارة إلى أن المولود سيكون ذكرًا.