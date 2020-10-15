إنفوجراف : احذر الإصابة بـ الذبحة الصدرية

ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى أهم أسباب الإصابة بالذبحة الصدرية وأعراضها وطرق الوقاية منها. وتعتبر الذبحة الصدرية هى علامة تحذير على خطر الإصابة بنوبة قلبية، أو سكتة دماغية. وأشارت وزارة الصحة إلى أبرز أسباب الإصابة بالذبحة الصدرية منها تقدم العمر والتاريخ الوراثى والتدخين وإدمان المخدرات والسمنة والضغط العصبى وارتفاع ضغط الدم. وتظهر الذبحة الصدرية فى بعض الأعراض منها ألم وسط الصدر والغثيان وضيق التنفس والإعياء والتعرق. ولأجل الوقاية من التعرض للذبحة الصدرية يجب اتباع نظام غذائى صحى والامتناع عن التدخين وممارسة الأنشطة والتمارين الرياضية.

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