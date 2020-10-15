أطعمة تسرع فقدان الوزن.. منها الخيار الطازج

وهناك بعض الأطعمة التى تساعد فى فقدان الوزن دون اتباع أنظمة قاسية، حسبما جاء فى موقع "شو" الصينى ومن أهمها الخيار الطازج. يعمل الخيار الطازح على حرق الدهون لقلة السعرات الحرارية فيه بالإضافة إلى احتوائه على كميات كبيرة من الماء والألياف الغذائية التى تمنح الفرد الشعور بالشبع. كما يساهم البروكلى فى سرعة عملية التمثيل الغذائى وتنشيط الدورة الدموية لأنه به كميات كبيرة من الألياف الغذائية التى تساعد على الشعور بالشبع وحرق الدهون. وبالإضافة إلى الخيار الطازج والبروكلى يجب تناول الشوفان لتميزه بالألياف وتعزيز الشعور بالشبع وتقليل الشهية وتطهير الأمعاء.

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