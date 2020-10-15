ويتميز "OnePlus 8T" بحصوله على شاشة ذات مقاس 6.55 بوصة بتردد 120 هرتز، بالإضافة إلى دقته "FullHD" وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل مدمجة فى الشاشة وحد أقصى للسطوع يبلغ 1100 شمعة. ويتمتع الهاتف بذاكرة وصول عشوائى تصل إلى 12 جيجابايت، وذاكرة دائمة 256 جيجابايت، مع دعمه لشبكة الإنترنت التى من الجيل الخامس. وتصل سعة البطارية 4500 ميللى أمبير، بجانب دعم الشحن السريع بقوة 65 واط، حيث يمكن للبطارية العمل 80% من سعتها حتى بعد 800 دورة شحن وتفريغ.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر OnePlus تستعد لطرح هاتف جديد .. أهم مواصفاته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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