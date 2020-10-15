وذكر الناظر عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" بعض الأطعمة اللازمة لتقوية المناعة لمواجهة الأمراض والفيروسات المختلفة وخصوصا كورونا. وأشار الناظر إلى الأطعمة التى منها الجزر وفلفل الألوان والجرجير وأوراق نبات السلق. بينما من الفاكهة يفضل تناول البرتقال والرمان والجوافة، ومن المشروبات عصير الليمون البارد وليس الدافئ، والزنجبيل والقرفة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روشتة هانى الناظر لتقوية المناعة بدءا من منتصف أكتوبر حتى نهاية الشتاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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