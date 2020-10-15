الحديث بالكلام اللطيف مع الماشية يساعدها على الاسترخاء

وأشارت أنيكا لانج، خبيرة بجامعة الطب البيطرى فى فيينا، إلى أن الماشية تحب المداعبة الكلام اللطيف.

واستعانت الخبيرة بتسجيل صوت بشرى بكلام لطيف لإرخاء الحيوانات بدلا من تكرار نفس العبارات بنفس الأداء، وخضعت عدد من الماشية لتلك التجربة، وفقا لما جاء فى مجلة "فرونتييرس سايكولوجى".

وأظهرت نتائج التجارب أن الماشية استجابت بصوت الإنسان عند حديثه معها بشكل مباشر، وقالت الخبيرة: "تشير دراستنا إلى أن الحديث المباشر يريح حيواناتنا أكثر من الصوت البشرى المسجل".

ولاحظ العلماء أن معدل ضربات القلب كان أعلى عندما تم التحدث مباشرة إلى الماشية، مما يشير إلى أنها كانت تستمتع بوقتها وبالنتيجة كانت أكثر استرخاء بعد الدردشة المباشرة، حسبما جاء فى "سبوتنيك".

وأوضحت لانج بعض مظاهر استرخاء الماشية، منها وضع الأذنين قد يشير إلى الحالة المزاجية حيث يبدو أن الأذن المتدلية وموضع الأذن المنخفض مرتبطة بالاسترخاء.