ونشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" نصيحة مهمة للسيدات، تحميهم من الإصابة بسرطان الثدى. وأشارت وزارة الصحة، إلى فائدة مدة الرضاعة الطبيعية: "كلما زادت مدة الرضاعة الطبيعية، زاد التأثير الوقائى من الإصابة بسرطان الثدى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة: الرضاعة الطبيعية تحمى من سرطان الثدى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.