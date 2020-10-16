تعطل مولد أكسجين فى القطاع الروسى لمحطة الفضاء الدولية

صرح بذلك مصدر فى المجمع الفضائى الروسى نقلا عن محادثات دارت بين أحد رواد الفضاء الروس ومركز إدارة الرحلات الفضائية بضواحى موسكو.
وقال المصدر إن العطل لا يهدد حياة أفراد طاقم المحطة، إذ تتوفر فى المحطة الفضائية احتياطيات كافية للأكسجين، وعلاوة على ذلك فإن القطاع الأمريكى للمحطة يمتلك جهازا آخرا ينتج الأكسجين.
وأعاد المصدر إلى الأذهان أن رواد الفضاء الروس كانوا قد أفادوا فى 12 أكتوبرالجارى بارتفاع درجة الحرارة فى وحدة "زفيزدا" الروسية بالمحطة الفضائية الدولية.
وقبل ذلك بيوم واحد تعطل المرحاض الروسى فى المحطة الفضائية، ما أجبر رواد الفضاء الروس إلى استخدام المرحاض الأمريكى، ثم أفاد ناطق باسم "روس كوسموس" بأن الرواد الروس استطاعوا إصلاح مرحاضهم.
يذكر أن طاقم المحطة الفضائية الدولية يضم رواد الفضاء الروس الأربعة، أناتولى إيفانيشيت، إيفان فاجنر، سيرجى ريجيكوف، سيرجى كود – سفيرتشكوف ورائدى الفضاء الأمريكيين كريستوفر كسيدى، كاتلين روبنس.
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