فيديو .. مواصفات Q2  أحدث هواتف Realme

وحسبما نقلت روسيا اليوم، يأتى الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار، محمى بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (162.2 x 75.1 x 9.1) ملم ، يزن 194 جرامًا.
كما تم تزويد الهاتف بـ شاشة IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة، بدقة (2400/1080) بيكسل، وأبعاد "20:9"، سطوعها يعادل 405 شمعة/م.
يضمن الأداء الممتاز له معالج MediaTek Dimensity 800U 5G ثمانى النوى مطور بتقنية (7 نانومتر)، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC3، وذاكرة وصول عشوائى 6 جيجابايات، وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.
ويضم الهاتف الجديد لـ ريلمى كاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (48+8+2+2) ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل مزودة بتقنية التعرف على الوجوه.
جدير بالذكر أن الشركة أعلنت سعر الهاتف، والذى بلغ 180 دولارًا.
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