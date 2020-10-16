فيديو .. مواصفات Q2  أحدث هواتف Realme

وحسبما نقلت روسيا اليوم، يأتى الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار، محمى بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (162.2 x 75.1 x 9.1) ملم ، يزن 194 جرامًا.

كما تم تزويد الهاتف بـ شاشة IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة، بدقة (2400/1080) بيكسل، وأبعاد "20:9"، سطوعها يعادل 405 شمعة/م.

يضمن الأداء الممتاز له معالج MediaTek Dimensity 800U 5G ثمانى النوى مطور بتقنية (7 نانومتر)، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC3، وذاكرة وصول عشوائى 6 جيجابايات، وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

ويضم الهاتف الجديد لـ ريلمى كاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (48+8+2+2) ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل مزودة بتقنية التعرف على الوجوه.

جدير بالذكر أن الشركة أعلنت سعر الهاتف، والذى بلغ 180 دولارًا.