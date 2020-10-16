صور.. ياسمين غورى جمال ألمانى باكستانى وجنسية كندية

تميزت غورى بجمالها، وأناقتها، وإطلالالتها الجذابة، والتى احتلت مكانة كبيرة فى قلوب متابعيها. وولدت ياسمين، لأم إلمانية وأب باكستانى، وأكتشفها مصفف الشعر إدوارد زاكاريا، خلال عملها فى أحد المطاعم. بدأت ياسمين غورى مسيرتها فى عالم الموضة، بميامى، وباريس، وهناك حققت نجاحًا مقبولاً. عام 1990 انتقلت عارضة الأزياء الكندية إلى نيويورك، وحققت انشتارًا واسعًا بين أقرانها.

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