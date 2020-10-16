أخصائى تغذية : القهوة تحمى من السرطان وتقلل الوزن الزائد

وفى تصريحات نقلها روسيا اليوم، أكد أخصائى التغذية، أن مشروب القهوة، له فوائده كثيرة، أبرزها أنه يطيل العمر، ويخفض خطر الموت بأمراض القلب والأوعية الدموية، والإصابة بالنوع الثانى من مرض السكرى.
وأوضح فى تصريحاته أن القهوة تقلل الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وتقتل تطوره، مشيرًا إلى أنها تحتوى على مركب البوليفينول العضوى، الذى له تأثير موضعى مضاد للالتهابات، ويحسن تركيب نبيت الأمعاء.
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