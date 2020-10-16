إنفوجراف.. 10 أطعمة تقوى المناعة وتحمى طفلك من الإصابة بكورونا

ويرصد الإنفوجراف التالى أبرز 10 أطعمة، تحمى الأطفال من الإصابة بالفيروس. ومن أفضل تلك الأطعمة، الكيوى، وتحتوى على كمية كبيرة من فيتامين "سى"، إضافة إلى الموز، وذلك لغناه بالطاقة والمعادن.

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