احذر.. أماكن لا تضع فيها اللاب توب خلال العمل من المنزل

وقال نائب مدير المعهد الروسى للتكنولوجيات المعلوماتية، فى تصريحات نقلها روسيا اليوم، إنه مع انتشار العمل من المنزل لمواجهة تفشى كورونا، قد يلجأ الشخص لوضع اللاب الخاص به فى أماكن غير صحيحة، تؤدى إلى كوارث فى النهاية.

وأوضح أن البعض وقت العمل بعيدا عن المكتب، يحب أن يسترخى فى سريره، ويغطى رجليه ببطانية ومعه الحاسوب، لافتًا إلى أن وضع الأجهزة الإلكترونية على البطانيات أو الوسادات تغطى ثقوب التهوية فى الجهاز، ما يؤدى إلى إحمائه وانقطاع الكهرباء وتعطل مكوناته.

وأشار إلى أن البطانية، قد تحمل غبارًا صغير الحجم، ومن يمكن أن تتسرب إلى داخل الجهاز.

وحذر الخبير من تشغيل الحاسوب المحمول فى المطبخ، حيث يمكن أن يقع الماء على سطح الجهاز أو لوحة المفاتيح، ما يتسبب فى قصر الدائرة الكهربائية.

وشدد الخبير الروسى، على عدم تشغيل الحاسوب بالقرب من أجهزة كهربائية أخرى، حيث يمكن أن يؤثر ذلك على نظام حفظ المعلومات المغناطيسى فى القرص الصلب لجهاز اللاب توب، ما يمكن أن يؤدى إلى فقدان البيانات.