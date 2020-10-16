آبل تعلن توفير خدماتها مجانا لمدة 3 أشهر لمشترى الأجهزة الجديدة

وأوضحت الشركة، أن أى مشترى لأجهزتها الجديدة من نوع آيفون أو آيباد أو Apple TV أو أيبود تاتش، بعد 22 أكتوبر الحالى، سيكون بإمكانه الحصول على خدمات Apple Arcade للألعاب بشكل مجانى ولمدة 3 أشهر.
وحسب روسيا اليوم، تشمل الميزات الاستفادة من خدمات Apple TV Plus بشكل مجانى ، لمدة 3 أشهر أيضًا، اعتبارا من تاريخ تشغيلهم لأجهزتهم الذكية.
ومن المقرر أن تطرح شركة آبل، أواخر العام الجارى، خدمات إلكترونية موحدة يمكن من خلالها الاستفادة من خدمات Apple Music و Apple TV Plus و iCloud و Apple News Plus و Apple Arcadeعن طريق اشتراكات شهرية تتراوح أسعارها ما بين 15 و30 دولارا تقريبا.
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