دراسة : الحبوب الكاملة تساعد على تقليل دهون البطن

وقال الباحثون القائمون على الدراسة، إن تراكم الدهون يشكل مخاطر صحية جسيمة، لأنها تسبب بعض الأمراض الخطيرة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكرى من النوع 2، بحسب صحيفة "يو إس إيه دايلى إكسبريس".

وأضاف الباحثون، أن تحسين النظام الغذائى يقلل دهون البطن، إذ كشفت الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا عدة حصص من الحبوب الكاملة يوميا مع الحد من تناول الحبوب المكررة، بدا أنهم أقل دهونا.

وأكد العلماء وجود كميات أقل من الدهون لدى الأشخاص الذين اختاروا تناول الحبوب الكاملة فى الغالب بدلا من الحبوب المكررة.