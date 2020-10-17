اكتشاف مثير وغير متوقع عن منكب الجوزاء

أكد علماء فلك من جامعة أستراليا الوطنية، أن النجم المعروف بـ"منكب الجوزاء" أقرب إلى كوكب الأرض مما كنا نعتقد فى السابق، كما أن حجمه أصغر مما رجحه الباحثون لمدة طويلة.





ويعد هذا النجم من أكثر النجوم سطوعا فى السماء، لكنه صار يبدو آيلا إلى الخفوت منذ أواخر العام الماضى، ورجح العلماء حينها أن يكون هذا التحول مؤشرا على انفجار وشيك.

لكن الباحثين وجدوا فيما بعد أن ما بدا مثل الخفوت لم يكن فى الواقع سوى سحابة غبار غطت النجم فلم يعد رصد "نبضاته الطبيعية" أمرا متاحا كما السابق.

وبحسب موقع "سكاى نيوز"، فإن هذه الدراسة تتوقع التاريخ المحتمل لدخول هذا النجم إلى المرحلة التى تعرف فى علم "المستعر الأعظم".

والمقصود بـ"المستعر الأعظم" هو المرحلة الأخيرة من تطور حياة نجم، أى عندما يحصل انفجار هائل فيقوم بقذف الغلاف صوب الفضاء.

ويعد "منكب الجوزاء" من أكبر النجوم التى يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وهو عاشر النجوم سطوعا فى السماء خلال فترة الليل.

ويرى العلماء أن هذا النجم البارز يقترب شيئا فشيئا من نهايته، وهذا الأمر هو الذى يجعله ينتفخ، من جراء التفاعلات التى تحصل فى نواته.