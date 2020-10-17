أطباء جلدية : الإفراط فى نظافة اليدين يتسبب فى مضاعفات للجلد

ووفقا لأطباء الأمراض الجلدية وخبراء الصحة، يعد "غسل اليدين" خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا المستجد حتى وقت تطوير اللقاح، ومع ذلك فإن الإفراط فى كل شىء له تداعياته.

ولاحظ أطباء الأمراض الجلدية تدفق الحالات المصاحبة لتأثيرات عكسية من اتباع النظافة المفرطة لليدين.

وقالت الدكتورة تلطقال ناندينى باروا، استشارى أول فى قسم الأمراض الجلدية فى مستشفى باراس، جوروجرام، فى الهند، إن الناس طوروا اضطراب الوسواس القهرى (OCD) من أجل نظافة اليدين الصارمة، ما أدى إلى الإصابة بالعديد من الأمراض الجلدية نتيجة لذلك.

وأضافت: "يمكن أن تسبب الآثار الضارة لغسل اليدين المفرط الطفح الجلدى الخفيف، والتهاب الجلد"، وفى الحالات القصوى ـ الأكزيما الجافة والصدفية ـ غسل اليدين والاستخدام المتكرر لمطهرات الأيدى التى تحتوى على الكحول يسببان مشاكل جلدية خطيرة، وفى حين أنه فعال فى قتل الجراثيم والبكتيريا، وحذرت من أن معقمات اليد عند استخدامها بكميات زائدة يمكن أن تسبب أكزيما شديدة فى اليد.

ويحتوى الصابون المطهر على مواد كيميائية قاسية، بينما تمتص المطهرات التى تحتوى على الكحول رطوبة الجلد، ولتجنب هذه الحالة، يمكن استخدام أى صابون لطيف، كما يوصى بالاستخدام المتكرر للمرطبات خلال أوقات كوفيد-19 للحفاظ على ترطيب اليد، ومع ذلك فإن غسل اليدين للمرة الثانية ضرورى لأنه يجب تدمير طبقة الفيروس التاجى.

ومن جانبه، قال ديفيندرا نيرانجان، أخصائى الأحياء الدقيقة السريرية ومسؤول مكافحة العدوى فى مستشفى ريجنسى التخصصى الفائق، فى الهند، إن غسل اليدين المفرط للأفراد الذين يعانون من الجلد الجاف أو الأمراض الجلدية بشكل خاص - مثل الأكزيما أو الصدفية - يمكن أن يؤدى إلى مزيد من تلف الجلد والتقرح لليدين.

وقال الباحثون: "حتى بالنسبة للأشخاص ذوى البشرة السليمة، فإن الإفراط فى غسل اليدين بالصابون ومعقمات اليدين يمكن أن يتسبب فى جفاف الجلد وتشققه، وغسل اليدين المتكرر أو استخدام معقمات اليدين يمكن أن يؤدى إلى تمزيق البروتينات فى طبقة الجلد العلوية، ويمكن أن يؤدى استخدام معقمات اليدين أيضا لكسر حاجز الجلد وزيادة خطر العدوى، وفى الواقع، الماء نفسه له تأثير تجفيف على الجلد عن طريق تقليل زيوت الجلد الطبيعية عندما تتبخر".

ولمكافحة هذا، أول شىء يجب عليك فعله هو تجفيف يديك بعد غسلها، حيث تنتقل العدوى بسهولة من خلال الأيدي المبللة، وبعد تجفيف يديك، ضع مرطبا لتجنب الجفاف، كما يمكنك أيضا استخدام المرطبات التى تحتوى على رغوة لغسل يديك.

وقال مانساك شيشك، طبيب الأمراض الجلدية فى مركز إصابات العمود الفقرى الهندى (ISIC) فى نيودلهى، إن مرضى السكر وأولئك الذين يتعرضون مهنيا للمهيجات معرضون للإصابة بمضاعفات إذا اتبعوا روتين غسل اليدين الصارم.