صور : كيندال جينر .. ساحرة عروض الأزياء الأمريكية

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ولدت جينر، فى الثالث من نوفمبر، عام 1995، فى لوس أنجلوس، بكاليفورنيا، بالولايات المتحدة، حيث تبلغ من العمر 24 عامًا.
وتشارك كيندال، جمهورها عبر صفحاتها الرسمية، بمواقع التواصل الاجتماعى، إطلالات ساحرة وجذابة، تحظى بالآف الإعجابات، والتعليقات.
والد كيندال جينر، "بروس جينر" رياضى شهير، فى كاليفورنيا، وساعد ابنته على تحقيق حلمها فى عالم عروض الأزياء.
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